جابر تسلّم من سقلاوي 114 مليون دولار كدفعة أخيرة من عائدات الريجي للخزينة والتقى الخوري وزيدان

استقبل وزير المالية ​ياسين جابر​ وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، وعرض معه لسبل تنشيط عمل مجلس الاعتماد اللبناني COLIBAC الذي يُعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية في مشاريع القطاعين العام والخاص، والتأكد من توافر أجهزة ضبط ومراقبة لأنشطة بعض الجهات المانحة في لبنان، وكذلك في تنظيم إصدار شهادات المطابقة وإشاراتها والمختبرات.

وتم أيضاً بحث موازنة وزارة الصناعة وإمكانية رفعها لتنفيذ مشاريع مُلحّة.

وكانت مناسبة أطلع فيها الوزير جابر الوزير الخوري على الدراسة التي تعدها وزارة المالية لتخصيص مساحات من أملاك الدولة لإنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير أسواق عمل تصب في مصلحة الناتج المحلي وتفعيل الدورة الاقتصادية وإيجاد سبل عمل للآلاف من الاخصائيين والعاملين.

وكان جابر تسلّم من رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ​الريجي​ ناصيف سقلاوي الدفعة الاخيرة من العائدات الصافية للخزينة من إدارة الريجي والتي بلغت 114 مليون دولار من مجمل الأرباح عن العام 2024 التي وصلت إلى /402/ مليون دولار.

وكان سبق لسقلاوي أن سلّم وزارة المالية مبلغ /35/ مليون دولار كدفعة عن أرباح العام 2025 على أن تستمر باقي الدفعات من الآن ولغاية احتساب النتائج النهائية للعام 2025.

وكان سقلاوي زار الوزير جابر في مكتبه في الوزارة على رأس وفد من مجلس إدارة الريجي وسلطة الوصاية، شرح له الآليات التي تعمل من خلالها الريجي والإجراءات التي اتبعتها إبان فترة الحرب لاستمرارية عمل هذا المرفق.

وبعد اللقاء صرح سقلاوي قائلًا: "ليس سهلاً أن نحقق هذه النتائج في الظروف التي مررنا بها، وأستفيد من المناسبة اليوم في أن أوجه تحية للعاملين في هذه الإدارة بدءاً من لجنة الإدارة إلى سلطة الوصاية إلى كل عامل موجود في مركز الريجي الذي عمل تحت القصف في منطقة محاذية للضاحية الجنوبية، أو بين أهله المزارعين في المناطق الحدودية".

كما التقى جابر رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان مع وفد من شركة رامكو المهتمة بأعمال التنظيف في العاصمة، قدم شكره لوزير المالية على توقيع مراسيم المدفوعات المستحقة الخاصة بالشركة.