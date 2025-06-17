اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول وجود أحد المشتبه بهم بعمليات سرقة في محلة العدلية.
واشارت الى ان "بنتيجة المتابعة الحثيثة، رصدته إحدى دوريات المفرزة في المحلة المذكورة حيث عملت على توقيفه، وتبين أنه يدعى: م. ن. (مواليد عام 1980، لبناني) جرى ضبط دراجته الآليّة نوع "لاندي" لون أزرق، من دون لوحة تسجيل، وتبين أنه استخدمها في عملية سرقة من داخل إحدى السيارات. وتفتيشه والدراجة، عثر بحوزته على كيسين من النايلون الشفاف بداخلهما "طبتان بلاستيكيتان" تحتويان على مادة "باز كوكايين".
وفي سياق متصل، أوقفت إحدى دوريات المفرزة في محلة قصقص - الطريق الجديدة، المدعو: - م. د. (مواليد عام 1976، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات. وضبطت بحوزته كمية من مادة السالفيا مقسمة داخل 30 كيسًا شفافًا، ومعدة للترويج. وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعتين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن أوقفت مطلوبًا في محلة قصقص وآخر لارتكابه جرائم سرقة في العدلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.