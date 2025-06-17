قوى الأمن أوقفت مطلوبًا في محلة قصقص وآخر لارتكابه جرائم سرقة في العدلية

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء ​بيروت​ في وحدة شرطة بيروت حول وجود أحد المشتبه بهم بعمليات ​سرقة​ في محلة العدلية.

واشارت الى ان "بنتيجة المتابعة الحثيثة، رصدته إحدى دوريات المفرزة في المحلة المذكورة حيث عملت على توقيفه، وتبين أنه يدعى: م. ن. (مواليد عام 1980، لبناني) جرى ضبط دراجته الآليّة نوع "لاندي" لون أزرق، من دون لوحة تسجيل، وتبين أنه استخدمها في عملية سرقة من داخل إحدى السيارات. وتفتيشه والدراجة، عثر بحوزته على كيسين من النايلون الشفاف بداخلهما "طبتان بلاستيكيتان" تحتويان على مادة "باز كوكايين".

وفي سياق متصل، أوقفت إحدى دوريات المفرزة في محلة قصقص - الطريق الجديدة، المدعو: - م. د. (مواليد عام 1976، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات. وضبطت بحوزته كمية من مادة السالفيا مقسمة داخل 30 كيسًا شفافًا، ومعدة للترويج. وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعتين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.