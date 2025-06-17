طرابلسي زار كرامي وكان على جدول اللقاء 19 بنداً تناول فيها اهم الملفات التربوية

اشار عضو تكتّل "​لبنان القوي​" النّائب ​إدكار طرابلسي، الى أنني "زرت وزيرة التربية و​التعليم العالي​ ريما كرامي وكان على جدول اللقاء 19 بنداً تناولت فيها اهم الملفات التربوية التي أتابعها".

ولفت الى أن "في التعليم العالي تم البحث في ضمان ​جودة التعليم​، فتح المسارات، شهادات الماستر، عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنية، المعادلات. التعليم من بعد في زمن AI".

واوضح في "الجامعة اللبنانية ملف التفرغ ومجلس العمداء، المتعاقدين من اساتذة ومدربين واداريين".

واضاف "في موضوع التعليم الخاص: الاقساط المدرسبة، تعديل قانون الموازنات المدرسية 515، المجالس النحكيمية".

وذكر طرابلسي "في موضوع المدارس الرسمية، تم البحث في تعزيز ​التعليم الرسمي​، وحل مسألة المعلمين المتعاقدين". وفي موضوع الفساد: الكومبيوترات التي لم تسترد وعددها 2400".

وتابع ان "في تطبيق القوانين التي قدمتها مع زملاء واقرها البرلمان ضرورة توسيع نطاق البطاقة او الهوية التربوية ووصلها مع سائر وزارات الصحة والشؤون والعمل والامن العام. قانون التوجيه المهني، ضرورة ادخال المواد المهنية الى المنهاج الجديد. صندوق التعويضات وحقوق الاساتذة المتقاعدين. قانون دعم صندوق التعويضات بـ650 مليار ليرة. وفي مسألة التلامذة من النازحين السوريين: ضرورة العمل مع المنظمات الدولية والدولة السورية لاعادتهم الى وطنهم لمتابعة دراستهم هناك".

واكد انه توافق مع الوزيرة كرامي على متابعة التعاون في هذه الملفات وغيرها من الملفات التربوية.