اللجنة النيابية تقرّ اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس موضوع ​ألعاب الميسر عبر الانترنت​ جلسة اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور الاعضاء. وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي اجرت اللجنة قراءة اخيرة على التعديلات المقترحة على اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الانترنت وأقرت اللجنة الاقتراح المذكور باجماع الحاضرين.

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