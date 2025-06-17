الراعي عرض مع سفير أوكرانيا وضع الجالية اللبنانية واستقبل زوارا

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير أوكرانيا رومان هوريابينوف في زيارة بروتوكولية، تم في خلالها التطرق الى وضع الجالية اللبنانية في اوكرانيا، وتأكيد "ضرورة وضع حد للحروب المدمرة التي تفتك بالعالم اليوم واعتماد لغة الحوار والطرق الديبلوماسية لحل المشاكل العالقة بين مختلف الدول".

في سياق اخر، التقى الراعي جويس طوق عارضة لمشروع متحف التراث الماروني الافتراضي، الهادف لأن يكون أداة تعليمية فاعلة وجسرا حيا يربط الأجيال بإيمان أجدادهم وهويتهم الثقافية العميقة، ويحفظ التراث الماروني وينشره محليا وفي بلاد الاغتراب من خلال رقمنة جميع الجداريات والأيقونات المارونية بأسلوب بصري حديث".

كما التقى البطريرك الراعي ايضا، الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي الذي قدم له نسخة من كتابه الجديد الذي صدر مؤخرا عن جامعة سيدة اللويزة، ويتناول فيه "سبل حل نزاعات ترسيم الحدود البحرية بالوسائل السلمية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط عموما ودول منطقة شرق المتوسط على وجه الخصوص، لا سيما بين لبنان وسوريا وقبرص".

كذلك إستقبل الراعي، رئيس أخويات "رابطة لبنان" ريمون خوري، ثم وفدا من رؤساء ومخاتير بلديات الكورة، وكان الحديث عن "استحقاق انتخاب رئيس اتحاد لبلديات المنطقة بعد غد الخميس وأهمية الحفاظ على الأعراف اللبنانية التي ساهمت في تمتين العلاقة بين اللبنانيين منذ زمن طويل كما عززت عملية تقديم مصلحة الوطن على اي مصلحة أخرى".