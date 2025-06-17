افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، عن أن "بمواكبة أمنية من قبل فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني قامت فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة بإزالة جميع المخالفات والسرقات عن الشبكة الكهربائية في منطقة تعلبايا جلالا النهر"، لافتا الى ان "الجيش أوقف السارقين والمعتدين على الشبكة وأحيلوا إلى القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: شركة كهرباء زحلة ازالت جميع المخالفات والسرقات عن الشبكة بمواكبة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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