أشار رئيس ​بلدية بيروت​ إبراهيم زيدان، الى انه "تشرفت بزيارة سعادة سفير السعودية وليد بخاري في مقر السفارة في بيروت، وشكرت له حرصه ومحبته للعاصمة وأهلها. شددتُ على أن بلدية بيروت ستقوم بكل ما يلزم لتأمين راحة زوّارها الكرام. عرضتُ لسعادته برنامج عمل البلدية، وعرض بدوره بعض المشاريع المهمة للبلدية وللعاصمة".

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان زار بخاري: بلدية بيروت ستقوم بما يلزم لتأمين راحة زوّارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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