اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي، أن "بتاريخ 16-06-2025، وفي محلّة الجناح - السان سيمون، بالقرب من مدرسة التنشئة على الشاطئ، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر، مجهول الهويّة، ذو ذقن ولحية خفيفتَين، حنطي البشرة، شعره كستنائي اللون، ومعتدل البنية".
وطلبت من "ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستوصف الحريري في محلّة شاتيلا".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه في محلة الجناح -السان سيمون على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.