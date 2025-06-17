هاني: لتطوير الزراعات وفتح أبواب التصدير والأسواق التي تعزز الانتاج الزراعي

أشار وزير الزراعة ​نزار هاني​، إلى أنّ "‏الزراعة حتى تكون فعاله، يجب أن تكون مستدامة، وهذا يعني أنّه يجب أن تكون متكيفة مع التغيرات المناخية الموجودة".

كلام هاني جاء خلال تنظيم جمعية آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي لقاء في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا.

وشدد على "أننا سنسعى الى ايجاد برنامج الإرشاد ونطوره حتى يتسلّح المزارع بالمعلومات المحدثة"، موضحًا أنّ "من المهم أن تسير الزراعة في التقاليد الزراعية، وان تطور الزراعات ونفتح أبواب التصدير والأسواق التي تعزز الانتاج الزراعي".

من جانبه، قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور إنّ "الزراعة في فهمنا في الحزب التقدمي الاشتراكي ليست مهنة بل انتماء بكل قيمها وتعبها وجهدها، لاننا ننتمي الى هذه الارض".

وأوضح أنّ "الهدف من اللقاء ان نسمع مباشرة من ابناء المنطقة ومن المزارعين الهواجس والمشاكل وبالتالي ايجاد الحلول والعلاجات التي تستطيع ان تقدمها ​وزارة الزراعة​".