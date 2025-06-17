طيران الشرق الأوسط اعلنت تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران

أعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الاردن و الخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 18 حزيران ولغاية 20 حزيران 2025، وذلك وفقاً للجدول المرفق أدناه.

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