منيمنة بعد جلسة لجنة الاشغال العامة والطاقة: وضعنا ملف النافعة على المسار الصحيح بعد أشهر من العمل

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه والمكلفة بتقصي الحقائق حول موضوع رخص السير والميكانيك جلسة اليوم برئاسة النائب ​ابراهيم منيمنة​ وحضور الاعضاء.

ولفت منيمنة، الى أنه "انعقدت اليوم لجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة وكانت الجلسة الأخيرة وأتممنا تقريرنا في كافة الملاحظات التي اتفقت عليها اللجنة وسيتم رفع هذا التقرير إلى لجنة الأشغال بكل الخلاصات التي توصلنا اليها وذلك بعد اشهر من العمل".

وقال "نحن كان لدينا اصرار على استكمال هذا المسار حتى يتم استكماله بعد ذلك لمتابعة كل الثغرات التي ضوينا عليها في التقرير من اجل الوصول الى استنتاجات وتحميل مسؤوليات واضحة امام الشعب اللبناني بموضوع الهدر والفساد".

وتبع "اشكر جميع اعضاء اللجنة ووصلنا إلى تقرير علمي وموضوعي يضع هذا الملف على المسار الصحيح، ونحن نعتبره خطوة اولى امام استكمال الرقابة بهذا الملف".