الخطيب استقبل حمية: اعادة الإعمار واجب وطني ينبغي ان يكون في أولوية اهتمامات الدولة

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الوزير السابق ومستشار الرئيس جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار علي حمية، واطلع منه على ملف اعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع الاوضاع في لبنان والمنطقة.
وشدد الخطيب على "ضرورة الاسراع في اعادة الإعمار لتحقيق عودة المتضررين الى بيوتهم والنازحين الى قراهم"، مؤكدا ان "اعادة الإعمار واجب وطني ينبغي ان يكون في أولوية اهتمامات الدولة وعملها في هذه المرحلة".
في سياق منفصل، استقبل الخطيب عضو مجلس بلدية بيروت عماد فقيه واطلع منه على الشؤون الانمائية لمدينة بيروت.
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