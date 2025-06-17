مديرية الطيران المدني أعلنت إضافة رحلة ثالثة للرحلتين المقررتين يوميًا من مطار البصرة العراقي إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، تعديلا في جدول الرحلات المقرّرة بين بيروت والبصرة، وذلك "بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل لإعادة ال​لبنان​يين العالقين في الخارج، وحرصاً منها على تعجيل وتيرة العودة".

وأعلنت إضافة رحلة ثالثة إلى الرحلتين المعلن عنهما سابقاً، ما يرفع عدد الرحلات المقررة ليوم غد الأربعاء 18 حزيران 2025 إلى ثلاث رحلات جوية من مطار البصرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في الأوقات التالية:

- الساعة 9:00 صباحاً

- الساعة 10:30 صباحاً

- الساعة 5:00 بعد الظهر

ويُقدّر أن تنقل هذه الرحلات نحو 750 راكباً، مما يتيح المجال لإعادة أكبر عدد ممكن من اللبنانيين و​العراق​يين في ظل الظروف الراهنة".

ودعت الوزارة "جميع اللبنانيين الراغبين بالعودة من العراق إلى حجز مقاعدهم عبر شركة الخطوط الجوية العراقية، التي أبدت تعاوناً كاملاً في هذا الإطار، على أن تستمر الرحلات اليومية بشكل منتظم إلى حين استقرار الوضع الجوي والأمني في العراق".

وجددت وزارة الأشغال العامة والنقل تأكيدها أنها "تتابع عن كثب كافة التطورات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً منها على سلامة المواطنين وتأمين عودتهم السريعة والآمنة".