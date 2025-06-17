شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس مجلس النواب: قانون الإيجار القديم ألزم الدولة توفير وحدات بديلة للمستأجرين والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أكد على الطبيعة المؤقتة للتشريعات الاستثنائية للإيجار مهما طال أمدها.

وتابع كفافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: "أنه يتعين النظر إليها دوما ومراجعتها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية".

وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون ألزم الدولة صراحة بتوفير الوحدات البديلة للمستأجرين ممن تنتهي عقود إيجارهم إدراكا لالتزام الدولة الدستوري بالمادة ٧٨ من الدستور.

وأشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من الإشادة بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتى الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى، إلا أن البعض بيدعى عدم دستوريتهما وانهما ضد العدالة.