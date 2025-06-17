شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق القافلة الثانية من "إيد واحدة" لدعم 15 ألف مستفيد بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنية للعمل الأهلى التنموي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من ممثلى مؤسسات التحالف، أطلق التحالف الوطنى القافلة الثانية من قوافل "إيد واحدة" الشاملة وذلك فى قرية العراقية – مركز الشهداء – بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته القافلة الأولى فى محافظة شمال سيناء، وتفقد الوفد الوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية بقرية العراقية التى احتضنت مختلف الأنشطة والخدمات.

تستهدف القافلة الثانية خدمة أكثر من 15 ألف مستفيد، بمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطنى وهم: حياة كريمة، مصر الخير، صناع الحياة،

، صناع الخير، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة الجارحى، رسالة، بنك الشفاء المصرى، الجود، راعى مصر، مؤسسة العربى، الهيئة القبطية الانجيلية.

وتضم القافلة مجموعة كبيرة من التدخلات والمساعدات التنموية والإنسانية المقدمة مجانًا، من أبرزها:

- مساعدات غذائية متنوعة تشمل توزيع 2000 كرتونة غذائية ونصف طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية داخل منازلهم.

- خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف والعلاج المجانى فى تخصصات الباطنة، الجلدية، الأسنان، الرمد، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، إضافة إلى فحوصات النظر، الضغط، والسكر، وذلك من خلال 13 عيادة مجهزة داخل الوحدة الصحية بقرية العراقية و6 عيادات متنقلة أمام الوحدة.

- عيادة بيطرية.

- أنشطة للأطفال تشمل فعاليات ترفيهية، مكتبة متنقلة، كرنفال، وشنط وهدايا وألعاب مجانية.

- معرض ملابس شامل لجميع الأعمار يُقدَّم مجانًا.

- بطاطين وشنط مدرسية

- استقبال طلبات الغارمين والغارمات لفك كربهم.

- توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية مع إتاحة التقديم عليها دون مقابل.

- إتاحة التقديم على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادى وتوفير التمويل اللازم لها مجانًا.

كما ساهمت محافظة المنوفية بتوزيع عدد كبير من الكراتين الغذائية واللحوم بالإضافة إلى توزيع الإعانات النقدية على الأسر المستحقة.

تأتى هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل التى ينظمها التحالف الوطنى فى مختلف محافظات الجمهورية فى إطار قوافل "إيد واحدة" الشاملة، لتقديم الدعم المباشر للمجتمعات الأولى بالرعاية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.