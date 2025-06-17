شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى يلتقى المجموعة الأولى من حملة الدكتوراه بماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر



التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بالهيئة الوطنية للإعلام ، والتي ضمت 25 من أبناء الهيئة المميزين.

ضمت التخصصات التي التقاها رئيس الهيئة تمثيلاً لعدد من قطاعات الهيئة ، كما أنها ضمت تخصصات في العلوم الاجتماعية والطبيعية .. من الإعلام والعلوم السياسية واللغات إلي الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

تأتي مبادرة حملة الدكتوراه بماسبيرو في إطار دعم الكفاءات واستثمار الموارد البشرية رفيعة المستوي بالهيئة ، وتمتد المبادرة لتشمل الحاصلين علي الزمالة والماجستير ، كما تمتد لتشمل المبدعين والمثقفين والكفاءات المهنية والفنية والإدارية بالهيئة الوطنية للإعلام.

