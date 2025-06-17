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المسلمانى يلتقى المجموعة الأولى من حملة الدكتوراه بماسبيرو

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المسلمانى يلتقى المجموعة الأولى من حملة الدكتوراه بماسبيرو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:35 م


التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بالهيئة الوطنية للإعلام ، والتي ضمت 25 من أبناء الهيئة المميزين.

ضمت التخصصات التي التقاها رئيس الهيئة تمثيلاً لعدد من قطاعات الهيئة ، كما أنها ضمت تخصصات في العلوم الاجتماعية والطبيعية .. من الإعلام والعلوم السياسية واللغات إلي الفيزياء والكيمياء  والرياضيات.

تأتي مبادرة حملة الدكتوراه بماسبيرو في إطار دعم الكفاءات واستثمار الموارد البشرية رفيعة المستوي بالهيئة ، وتمتد المبادرة لتشمل الحاصلين علي الزمالة والماجستير ، كما تمتد لتشمل المبدعين والمثقفين والكفاءات المهنية والفنية والإدارية بالهيئة الوطنية للإعلام.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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