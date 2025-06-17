منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وصول الإمدادات الطبية والوقود إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تسهيل وصول الإمدادات الطبية والوقود إلى قطاع غزة عبر كل الطرق الممكنة في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الأدوية منذ مايو الماضي، وإلا ستتوقف العديد من الخدمات الطبية.

وأشارت المنظمة إلى وجود نقص في 292 دواءً من بين 622 دواءً أساسيًا، ما يؤثر على مرضى العلاج الكيميائي وأمراض الدم وخدمات التطعيم وجراحات القلب والعظام والعيون وغسيل الكلي، مفيدةً أن (33) شاحنة تابعة للمنظمة محملة بالإمدادات تنتظر في العريش بمصر، و(15) في الضفة الغربية.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن: “إن الوقود في غزة أوشك على النفاذ، بعد أكثر من 100 يوم من منع دخوله إلى القطاع، مما يعطّل بالفعل الخدمات الأساسية في المستشفيات”.

وتعاني المستشفيات الميدانية من صعوبات في العمل، حيث تعتمد كليًا على المولدات الكهربائية، ويؤثر نقص الوقود على خدمات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض.

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