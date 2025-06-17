الرئيس الصيني: نعارض انتهاك سيادة وأمن أراضي الدول الأخرى والصراعات العسكرية ليست حلا للمشاكل

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أننا "نعارض انتهاك ​سيادة​ وأمن أراضي الدول الأخرى والصراعات العسكرية ليست حلا للمشاكل". وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، بأن "السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن عبر المعابر الحدودية البرية". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

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