نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية، إشارتها إلى أنّ "الرقابة تمنع نشر صور سقوط الصاروخ الإيراني في هرتسليا".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في البيان رقم ستة لعملية "الوعد الصادق 3" ردًا على الهجمات الإسرائيلية، أنّه "قبل لحظات بدأت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، بقوة وضراوة أكبر من السابق"، وذلك في الإشارة إلى الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.
وأضاف "لقد أدّت الابتكارات والإمكانات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل من الولايات المتحدة والقوى الغربية وامتلاكهم لأحدث تقنيات الدفاع، إلى إصابة الصواريخ لأهدافها بنجاح وبأعلى درجات الدقة في الأراضي المحتلة".
ولفت الحرس الثوري إلى "أنّ "العمليات المؤثرة والدقيقة والأشدّ ستستمر ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان الزائف حتى القضاء التام عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة" عن إعلام إسرائيلي: الرقابة تمنع نشر صور سقوط الصاروخ الإيراني في هرتسليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.