"الجزيرة" عن إعلام إسرائيلي: الرقابة تمنع نشر صور سقوط الصاروخ الإيراني في هرتسليا

نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام ​إسرائيل​ية، إشارتها إلى أنّ "الرقابة تمنع نشر صور سقوط الصاروخ الإيراني في هرتسليا".

وفي وقت سابق، أعلن ​​الحرس الثوري الإيراني​​، في البيان رقم ستة لعملية "الوعد الصادق 3" ردًا على الهجمات ال​إسرائيل​ية، أنّه "قبل لحظات بدأت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، بقوة وضراوة أكبر من السابق"، وذلك في الإشارة إلى الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وأضاف "لقد أدّت الابتكارات والإمكانات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل من الولايات المتحدة والقوى الغربية وامتلاكهم لأحدث تقنيات الدفاع، إلى إصابة الصواريخ لأهدافها بنجاح وبأعلى درجات الدقة في الأراضي المحتلة".

ولفت الحرس الثوري إلى "أنّ "العمليات المؤثرة والدقيقة والأشدّ ستستمر ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان الزائف حتى القضاء التام عليه".