طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة اضافية الى باريس

اعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان" تسيير رحلة اضافية من والى باريس يوم الخميس 19 حزيران 2025 وفق التالي: توقيت الوصول توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة 09:40 06:00 باريس بيروت ME1209 15:55 10:40 بيروت باريس ME1210 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة وقالت:"يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحة الاضافية من والى باريس، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة".

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