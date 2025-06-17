جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي ديفرين، تأكيده مقتل رئيس أركان الحرب الإيراني، مشيرا الى أن الجيش هاجم منصات صواريخ أرض-أرض ومستودعات صواريخ داخل إيران، إضافة إلى مقر سلطة البث الإيرانية الذي قال إنه استُخدم لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وأشار المتحدث إلى أن إيران أطلقت 20 صاروخًا تجاه إسرائيل اليوم، وقد تم اعتراض معظمها، لافتًا إلى أن إيران لا تزال تمتلك القدرة على استهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأكد أن إسرائيل "تواجه حربًا على مستقبلها ومستقبل أبنائها"، مشددًا على أن الجيش "تجهز مطولًا لهذه المعركة" ولن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: إيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية وتجهزنا مطولا لهذه المعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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