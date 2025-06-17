الجيش الاسرائيلي: إيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية وتجهزنا مطولا لهذه المعركة

جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي ديفرين، تأكيده مقتل رئيس أركان الحرب ال​إيران​ي، مشيرا الى أن الجيش هاجم منصات صواريخ أرض-أرض ومستودعات صواريخ داخل إيران، إضافة إلى مقر سلطة البث الإيرانية الذي قال إنه استُخدم لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وأشار المتحدث إلى أن إيران أطلقت 20 صاروخًا تجاه إسرائيل اليوم، وقد تم اعتراض معظمها، لافتًا إلى أن إيران لا تزال تمتلك القدرة على استهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأكد أن إسرائيل "تواجه حربًا على مستقبلها ومستقبل أبنائها"، مشددًا على أن الجيش "تجهز مطولًا لهذه المعركة" ولن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.