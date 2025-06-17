وزير خارجية إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي فرض حظر بيع أسلحة على إسرائيل ما دامت الحرب مستمرّة

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنّ "على الاتحاد الأوروبي فرض حظر بيع أسلحة على إسرائيل ما دامت الحرب مستمرّة".
وسبق وأن دعا وزير الخارجية الإسباني المجتمع الدولي إلى النظر في فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.
وسبق وأن صدّق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
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