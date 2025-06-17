نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إنّ "الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا مدنية وعسكرية في إسرائيل"، في حين أشار إلى "مقتل ما لا يقل عن 10 علماء إيرانيين أساسيين للبرنامج النووي"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران ومواصلة الحرس الثوري الإيراني في الردّ بموجات من الصواريخ الباليستية.
وادعى المسؤول بـ"أننا لا نريد أن تتسبب ضرباتنا على إيران في كارثة نووية"، وقال "إيران أطلقت حتى الآن 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل"، مضيفًا "لم ننفذ أي عملية في منشأة فوردو النووية ولكن هذا لا يعني أننا لن نفعل".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي: لم ننفذ أي عملية في منشأة فوردو النووية ولكن هذا لا يعني أننا لن نفعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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