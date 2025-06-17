حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري من أن الأمن الإقليمي لا يحتمل مزيدًا من الأزمات والتصعيد، مؤكدًا أن دول المنطقة كانت منخرطة في دعم جهود التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وأشار الأنصاري إلى أن الخطوة الإسرائيلية غير محسوبة وستكون لها تداعيات على أسعار النفط، محذرًا من الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران.
وشدد على أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، لافتًا إلى أن قطر بحثت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل تعزيز أمن المنشآت النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر حذرت من استهداف منشآت الطاقة بايران: الخطوة الإسرائيلية غير محسوبة وستكون لها تداعيات على أسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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