خارجية إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات دولية وإقليمية عاجلة لوقف الحرب المفروضة على إيران

أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، على "ضرورة اتخاذ إجراءات دولية وإقليمية عاجلة لوقف الحرب المفروضة على إيران".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنني سأرسل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للقاء الإيرانيين، لكن الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي إلى واشنطن"، وذلك بعد أن اختصر مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع في كندا.
ولفت، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي بي إس"، إلى "أننا نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران وآمل أن يتم القضاء على برنامج إيران النووي دون تدخل أميركي"، وقال: "توقعي أن الإسرائيليين لن يخففوا من هجماتهم على إيران".
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