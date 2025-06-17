عوده عرض مع متري للاوضاع العامة وشؤونا ارثوذكسية

استقبل ​متروبوليت​ بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. وفي تصريح له بعد اللقاء، لفت متري الى أن "هذه الزيارة هي إحدى زياراتي الكثيرة لهذه الدار لأخذ البركة والاستماع إلى نصائح سيدنا وتوجيهاته، كما تباحثنا في بعض القضايا الوطنية وفي بعض الشؤون الأرثوذكسية أيضاً".

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