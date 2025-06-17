قماطي: إعلان إسرائيل عن رصدها تحركات لاستعدادات "حزب الله" للتدخل بالحرب ذرائع كاذبة

علق عضو المجلس السياسي في "​حزب الله​"، محمود قماطي، على مدى التزام "حزب الله" ببيانه بعدم الانخراط في الحرب الدائرة بين إيران إسرائيل، مؤكدا أن "الحزب ملتزم بالبيان الذي أصدره"، معبرا عن "تضامنه الكامل مع إيران في مواجهة إسرائيل".

وأكد خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما أعلنته إسرائيل عن رصدها تحركات لاستعدادات "حزب الله" للتدخل مجرد ذرائع كاذبة لتبرر عدوانها المستمر على لبنان"، مشددا على "تعاون الحزب مع الدولة لمنع أي أحد لتخريب الوضع اللبناني والتوافق اللبناني سواء على الحدود أو على أي شيء".

واعتبر أن "إيران قوية ومتماسكة إلى حد كبير ولا تحتاج إلى دعم أو مساندة عسكرية من أحد، لكن الدعم السياسي والشعبي والإعلامي من كل المنطقة في مواجهة إسرائيل مطلوب".

وشدد قماطي على "الصمود الإيراني الكبير والقوي والمتماسك، وعلى فشل إسرائيل في إسقاط النظام وفي ضرب الطاقة النووية"، مشيرا إلى أنه "لا بد من العودة إلى السلام والتفاوض وإلى الحلول الدولية حول الطاقة النووية".