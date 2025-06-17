دريان استقبل بخاري: لضرورة الابتعاد عما يجري في دول الإقليم من صراعات دموية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى السفير السعودي في لبنان ​وليد بخاري​ حيث تم التأكيد خلال اللقاء على "أهمية نأي لبنان بنفسه عما يحصل من حرب بين ايران والعدو الصهيوني، والتشديد على ضرورة المساعي والجهود الديبلوماسية العربية والدولية لاحتواء لغة الحرب والعودة الى لغة العقل، ومن استمرار خطورتها ومدى انعكاسها سياسيا واقتصاديا وبيئيا على المنطقة، وان ينعم لبنان بالأمن والسلام والطمأنينة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على بعض مناطقه والاختراقات المتكررة لمضمون القرار 1701".

وشدد المجتمعان، على "ضرورة الاستمرار في الإصلاح الإداري والمالي وترميم البنية التحتية لإعادة عجلة التعافي الى لبنان ومؤسساته بدعم عربي شقيق ومساندة من الدول الصديقة للبنان لأنه في هذه المرحلة يحتاج الى المزيد من التنسيق مع أشقائه العرب والابتعاد عما يجري في دول الإقليم من صراعات دموية وتغيرات في التحالفات التي تنعكس سلبا على دول المنطقة".

واستقبل المفتي دريان النائب اللواء أشرف ريفي وعرض معه أخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية. كما التقى سفيرة منظمة فرسان مالطا السيادية في لبنان ماريا اميريكا كورتيز يرافقها المستشار فرانسوا أبي صعب بحضور مدير المركز الصحي التابع لدار الفتوى الشيخ محمد الخطيب والمنسق العام للبرامج الصحية خالد قصقص.

واطلع على النشاطات التي تقوم بها منظمة فرسان مالطا في لبنان، و تعزيز العلاقة بين منظمة فرسان مالطا والمركز الصحي التابع لدار الفتوى في تقديم مشاريع مشتركة لتقديم الخدمات للناس من خلال المراكز الصحية.