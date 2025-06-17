استجوب رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي نسيب إيليا، المحامي مروان عيسى الخوري المدعى عليه في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق ​رياض سلامة​، وفي نهاية الجلسة قرر تركه لقاء كفالة مالية قدرها مليارا ليرة لبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي إيليا استجوب مروان الخوري في ملفّ رياض سلامة وقرر تركه لقاء كفالة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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