طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم الأربعاء

أعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​- الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنّها "نظرًا لاستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، ألغت رحلاتها إلى العراق (بغداد) ليوم الاربعاء 18 حزيران 2025".

والرحلات التي ألغيت هي ME320 من بيروت إلى بغداد وME321 من بغداد إلى بيروت وME322 من بيروت إلى بغداد وME323 من بغداد إلى بيروت.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.