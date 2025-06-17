شكرا لقرائتكم خبر عن عرض كتاب "جورج وألوانه" وفيلم تسجيلى وحفل فنى غدًا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، فعالية بعنوان "بعد عامين على رحيله.. يوم في حب جورج إسحق"، وذلك غدًا الأربعاء 18 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة.



تتضمن الفعالية كلمات ترحيبية تلقيها أسرة الراحل، ويقدمها نجله شهير جورج، وكلمة الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق.



ويلى ذلك عرض لكتاب "جورج وألوانه" تقديم رداميس هاني أستاذ العلوم الإنسانية بجامعة أوتاوا الكندية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "جورج إسحق.. سيرة معلم ورحلة مناضل" من إعداد الزميل محمود السقا وإخراج الزميل ناصر عبد الحميد.



ويتضمن البرنامج جلسة تعقيبات وشهادات حول مسيرة جورج إسحق، يديرها الدكتور وحيد عبد المجيد، ويُختتم اليوم بحفل فني.