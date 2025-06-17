شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: التحرك المصرى يعكس مسؤولية القاهرة التاريخية فى حماية أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالجهود الدبلوماسية المكثفة التى يقودها الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، والتى أثمرت عن توافق عربى وإسلامى واسع لإصدار بيان مشترك يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا هذه الخطوة تجسيد واضح لمكانة مصر وريادتها فى محيطها الإقليمى والدولي.

وأوضح "محسب"، أن القاهرة نجحت فى توحيد موقف أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية فى توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد حاد للتوترات الإقليمية، فى مشهد يعكس الموقف المصرى الذى يعتبر صوت العقل والدبلوماسية فى منطقة تعصف بها الأزمات والصراعات، قائلا: " البيان يعكس موقفا واضحا من الأطراف الموقعة تجاه خطورة العدوان الإسرائيلى على إيران، ليس فقط لما يشكله من تهديد مباشر لأمن وسلامة دولة ذات سيادة، بل أيضا لما ينطوى عليه من تداعيات كارثية على استقرار المنطقة برمتها."

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية، على أن استمرار إسرائيل فى خرق قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ينذر بانفجار شامل قد يصعب احتواؤه، لافتا إلى أن الدعوة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتمسك بحرية الملاحة، والعودة للمفاوضات حول الملف النووى الإيرانى، هى مطالب عادلة تتسق مع مبادئ القانون الدولى، وتكشف عن رغبة صادقة فى إنهاء التوتر من خلال الحلول السلمية والدبلوماسية لا التصعيد العسكري.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تدرك أن إشعال حرب جديدة فى المنطقة لن يخدم إلا أجندات مشبوهة تسعى لإبقاء الشرق الأوسط فى حالة دائمة من الفوضى، ولذلك فهى تعمل من منطلق وطنى وقومى للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، مشددا على الموقف الشعبى الراسخ خلف القيادة السياسية ودعم توجهاتها فى تعزيز التضامن العربى والإسلامى، ورفض انتهاك سيادة الدول، والدفع باتجاه تسوية شاملة تحفظ لشعوب المنطقة حقها فى الأمن والتنمية.