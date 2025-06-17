شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة النواب يرفض موازنة 25/26.. ويؤكد: الحكومة لا تصلح أن تكون حكومة حرب والان مع تفاصيل الخبر

رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، مستنكرا ضآلة الإيرادات العامة للدولة، واعتبرها تتعلق بالقدرة على الكفاءة فى إدارة البلد.

وقال "إمام" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء: "البلد فى أزمة عندنا محيط إقليمى صعب محتاجين فيه تطور"، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تولى مهمته فى 2018.. وهذه حكومة لا تصلح أن تكون حكومة حرب".

وأضاف عبد المنعم إمام: "نحن رجال تشريع وقانون اقرينا قانون تأمين صحى شامل ينص على أن تدفع الهيئات الاقتصادية 2.5 فى الألف مساهمة تكافلية فى هذه المنظومة، فى حين أن هيئة المجتمعات العمرانية تدفع مساهمة تكافلية 60% من قيمة المبلغ الذى يفترض دفعه".