شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يُطلق النسخة الأولى من برنامج "القادة الواعدين" لتأهيل طلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة، يستضيف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، النسخة الأولى من برنامج "القادة الملهمين" "Aspiring Leader Program"، الذي ينظمه منتدى السياسات العامة التابع للمركز، ويتم تنفيذ البرنامج في نسخته الأولى خلال الفترة (15يونيو - 10 يوليو 2025)، بمشاركة 68 طالبًا وطالبة من 8 جامعات حكومية وخاصة، في العديد من التخصصات، من أهمها: الاقتصاد، السياسة، إدارة الأعمال، السياسة العامة، علم الاجتماع.

وقد أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن البرنامج يستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على المشاركة الفعالة في دعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات العامة، ويستهدف البرنامج تعزيز مهارات المشاركين في ثلاث محاور رئيسة: المهارات القيادية، والمهارات الفنية، مع العمل على تطوير مهاراتهم الشخصية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الفنية المتخصصة، إلى جانب تدريب الشباب على كيفية إدارة لقاءات مع الخبراء، مع تنظيم ورش عمل تفاعلية مع خبراء ومتخصصين، وتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات تشريعية واقتصادية بارزة.

وأضاف "الجوهري"، أن البرنامج يشارك به نحو 25 خبير بالتركيز على العديد من الموضوعات، من أهمها: مفاهيم السياسات العامة، مهارات التخطيط الاستراتيجي، تحليل البيانات وصياغة أوراق السياسات، ريادة الأعمال، استشراف المستقبل، التفكير التصميمي وأهميته في التنسيق للسياسات العامة، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والتوجيه المهني، ويمتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع متواصلة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات.

ويُعد منتدى السياسات العامة أحد الروافد التي أسسها المركز منذ عام 2021 لتعزيز التواصل المجتمعي في العديد من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وتدريبهم بشكل فعال على المشاركة في صنع القرار، واقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في ذلك الشأن، وخلال الفترة الماضية نجح المنتدي في تدريب أكثر من 800 مشارك في برامج تدريبية متخصصة في مجال السياسة العامة، وتنظيم أكثر من 40 ورشة عمل بمشاركة خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات، كما تم نشر 70 ورقة سياسات متخصصة في مختلف الموضوعات ذات الأولوية التي تهم متخذ القرار، بالمشاركة مع العديد من الجهات الدولية والمحلية.