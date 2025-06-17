صحيفة: رسائل إيرانية عبر وسطاء لوقف الهجمات واستئناف المفاوضات النووية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت تقارير أميركية، مساء اليوم الإثنين، بأن إيران بعثت في الأيام الأخيرة رسائل عاجلة إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب، تُشير فيها إلى رغبتها في وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي.

ووفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا، فإن طهران أبلغت مسؤولين عربًا بأنها منفتحة على العودة إلى طاولة التفاوض "شريطة ألّا تنضم الولايات المتحدة إلى الهجوم"، كما وجّهت رسائل إلى إسرائيل مفادها أن من مصلحة الطرفين إبقاء التصعيد تحت السيطرة.

رغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الغارات الإسرائيلية المكثفة، والتي شملت طلعات جوية فوق طهران، أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية إيرانية بارزة، دون أن تُحقق ضررًا كبيرًا في المنشآت النووية.

وبحسب المحللين، فإن "تحقيق الأهداف الإسرائيلية قد يتطلب حربًا جوية طويلة الأمد"، في المقابل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن "الهجمات ستتواصل حتى تدمير برنامج إيران النووي والصاروخي".

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وأضاف نتنياهو أن "تغيير النظام ليس هدفًا مباشرًا، لكنه قد يكون نتيجة حتمية لضعف القيادة الإيرانية"، بحسب تعبيره. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن "الجيش مستعد لتنفيذ ضربات تمتد لأسبوعين على الأقل".

في المقابل، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إلى "العودة الفورية لطاولة المفاوضات"، وسط مطالبات عربية بوقف التصعيد، في ظل تشجيع أميركي على الهجمات الإسرائيلية من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وعلى صلة، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا في اتصال هاتفي اليوم، على ضرورة إنهاء الصراع بين إيران وإسرائيل وإفساح المجال للدبلوماسية في أقرب وقت ممكن.

المصدر : عرب 48