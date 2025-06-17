شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. "الجبهة الوطنية" تنظم أول مؤتمر شعبى حاشد بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة القليوبية، السبت المقبل، لاستضافة أول مؤتمر شعبي حاشد لحزب الجبهة الوطنية، وذلك بمدينة بنها، بمشاركة الآلاف من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، في حدث سياسي بارز يعكس تصاعد الحراك الحزبي والشعبي على الساحة الوطنية.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مجاهد، أمين الحزب بمحافظة القليوبية والمهندس فتحي دسوقي أمين التنظيم بمحافظة القليوبية ، ويشارك فيه عدد من القيادات البارزة بالحزب، على رأسهم الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب والوزير السيد القصير، الأمين العام للحزب ، والنائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب ، إلى جانب حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما يشهد المؤتمر حضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من الوزراء، في إطار دعم جهود الحزب في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، وعرض رؤيته للمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية الجديدة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية، أنه يعد هذا المؤتمر نقطة انطلاق قوية لعمل الحزب الجماهيري داخل المحافظة، وهو رسالة واضحة على التلاحم بين القيادة السياسية والحزبية مع الجماهير، من أجل مستقبل أفضل، يقوم على أسس المشاركة، والتنمية، والحوار المجتمعي الحقيقي".

وأضاف مجاهد أن المؤتمر سيتضمن كلمات مهمة لقيادات الحزب حول رؤية الجبهة الوطنية لخدمة المواطن المصري، واستعراض أهم المحاور التي يعمل الحزب على تنفيذها في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها دعم جهود الدولة في التنمية الشاملة وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي بما يخدم قضايا الوطن والمواطن.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار خطة الحزب لتكثيف تواجده الميداني وتعزيز جسور الثقة مع الشارع المصري، تنفيذًا لتوجيهات قيادته السياسية بضرورة أن يكون الحزب معبّرًا حقيقيًا عن آمال وطموحات المواطنين في مختلف المحافظات.