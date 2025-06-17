شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وفد التحالف الوطنى على هامش قافلة "إيد واحدة" الشاملة بقرية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

على هامش فعاليات قافلة "إيد واحدة" الشاملة، التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية العراقية – مركز الشهداء – بمحافظة المنوفية، استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، وفد التحالف الوطني برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والأستاذ عمرو مجدى مدير المكتب الفني للتحالف.

جاء اللقاء بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار دعم وتيسير جهود القافلة التي استهدفت تقديم خدمات طبية، وإنسانية، وتنموية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها.

وجاء هذا اللقاء لمناقشة تفاصيل القافلة وشرح الفعاليات المقامة ضمنها، إلى جانب استعراض حجم المستهدف من الخدمات، والتى تشمل أكثر من 15 ألف مستفيد من أهالى القرية والمراكز المجاورة، ضمن رؤية التحالف الوطني في تعزيز التكافل المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن، كما تخلل اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة ومؤسسات التحالف الوطني الموجودة داخل المحافظة.

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درع المحافظة إلى السفيرة نبيلة مكرم، تقديرًا لجهود التحالف الوطني البارزة في دعم العمل الأهلي والتنموى، ودوره في تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.