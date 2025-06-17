شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على موازنة المجلس للعام المالى 25/226 اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على الموازنة التفصيلية لمجلبس النواب للسنة المالية 2025/2026 وتضمنت تخصيص مليار و345 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين وتخصيص 883 مليون جنيه لشراء السلع و80 مليون جنيه للاستثمارات
كما وافق المجلس على موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى للإنتاج الحربى بقيمة 5مليار و645 مليون جنيه
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