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النواب يوافق على موازنة المجلس للعام المالى 25/226 اعرف التفاصيل

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النواب يوافق على موازنة المجلس للعام المالى 25/226 اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وافق  مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  على الموازنة التفصيلية لمجلبس النواب   للسنة المالية  2025/2026  وتضمنت تخصيص مليار و345 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين وتخصيص 883 مليون جنيه لشراء السلع و80 مليون جنيه للاستثمارات

كما وافق المجلس على موازنة الهيئة  القومية للانتاج  الحربى  للإنتاج الحربى بقيمة 5مليار و645 مليون جنيه

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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