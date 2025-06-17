شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض خطة الدولة للتوسع فى دور حضانة الأطفال بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير دور الحضانة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة، وتطوير جودة الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة في هذه المرحلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.



وخلال الفيديو، أكدت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مرحلة الطفولة المبكرة تعد من أهم المراحل العمرية في حياة الإنسان، مشيرةً إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بهذه المرحلة، مما دفع الوزارة لوضع خطة لزيادة أعداد الحضانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة بها.

وأضافت "مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل"، أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لزيادة أعداد الحضانات في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تطوير الحضانات القائمة ورفع كفاءتها، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء حضانات بها.

كما أكدت الدكتورة هانم، أنه يتم العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل الحضانات، لضمان تقديم خدمات متكاملة تسهم في تنمية المهارات اللغوية والحركية والاجتماعية للأطفال.

وفي هذا الإطار تعمل الوزارة حاليًا على تشكيل لجنة لتيسير إجراءات تراخيص الحضانات، من خلال عدة آليات، تتضمن تعريف المواطن بالإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى توفير أماكن ملائمة لإقامة الحضانات في المناطق السكنية الجديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان، بهدف استيعاب عدد كبير من الأطفال.

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على ميكنة كافة خدمات الحضانات، مع الإعداد لإجراء مسح قومي شامل لتحديد الاحتياجات الفعلية من الحضانات بمختلف المناطق الجغرافية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر خلال الفيديو، أن هناك عدة قنوات متاحة لتلقي شكاوى المواطنين، منها الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي "16439"، بالإضافة إلى الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء "16528".

وفيما يخص المتابعة والرقابة، أكدت أن هناك زيارات دورية للحضانات من قبل المديريات في مختلف المحافظات، إلى جانب إجراء تقييمات دورية من خلال الإشراف المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.