شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة : موازنة 25/26 نتاج تعاون مؤسسى مع البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.

وقال "فوزي" في أعقاب انتهاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء " لا أدعي أنني سأتناول البيانات الفنية بنفس دقة وزيري المالية والتخطيط، فهما أهل الاختصاص، لكنني أود تسليط الضوء على الجانب الذي لا يُرى غالبا، وهو مستوى التعاون العميق بين مجلس النواب والحكومة ".

وأضاف الوزير أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده، قائلا : " ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، و يجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي".

وفي كلمته، وجه المستشار محمود فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسا وتفهماً للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضا أو مؤيدا، بل ويتفهم الرافضون لاسيما أنها تنطلق من حرص علي الصالح.