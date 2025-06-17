شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخص، الإثنين 16 يونيو 2025، جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان، في تجدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأورد إعلام لبناني، أن "الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار على مواطن كان يعمل في تربية النحل في الأطراف الغربية لبلدة حولا، ما أدى إلى استشهاده".

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت حي القدام في بلدة حولا.

وعادة ما يتبنى الجيش الإسرائيلي مثل هذه الاستهدافات، ويدعي مهاجمة عناصر ومواقع لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وبحسب الوكالة، فإن قوات إسرائيلية "أقدمت في وقت سابق على نقل بلوكات إسمنتية لتحصين الموقع العسكري المستحدث داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الطريق الرابط بين حولا ومركبا التي يقفلها العدو بالحجارة، ويعيد الجيش فتحها".

واستهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة هاون منطقة العويضة في أطراف بلدة كفركلا، كما ألقى 4 قذائف مدفعية بين بلدتي الطيبة والعديسة؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

ورصد إعلام لبناني، تحليق طيران إسرائيلي مسيّر على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.

يأتي ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث يواصل الاحتلال هجماته الجوية والمدفعية على قرى الجنوب اللبناني منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية التي اندلعت مع حزب الله على خلفية الحرب على غزة ، عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

المصدر : وكالات