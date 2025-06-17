استشهاد أكثر من (50) فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد أكثر من (50) فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح وحروق مختلفة، في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول أكثر من (50) شهيدًا ومئات الجرحى، إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات عند دوار التحليلة غرب المدينة.

وأشارت إلى أن المجزرة المروعة تسببت باكتظاظ شديد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات، وسط نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، داعيةً إلى توفير الإمدادات الطبية الطارئة بشكل فوري.

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