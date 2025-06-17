الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جددت الصين تحذيرين من عواصف مطيرة وارتفاع في درجات الحرارة في مناطق عدة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذير أزرق ضد العواصف المطيرة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغدونغ وقوانغشي وسيتشوان من اليوم إلى غد الأربعاء، مشيرًا إلى أن بعض هذه الخليج 365 قد تشهد هطول أمطار يتجاوز منسوبها في الساعة 70 ملم، مصحوبة بعواصف رعدية وعواصف.

وأبقى المركز على تحذير أصفر ضد ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الخليج 365.

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