استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا لمنتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين شمال القطاع وفي الأحياء الشرقية من مدينة غزة.

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