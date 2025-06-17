شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت على الموازنة وخطة التنمية 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث عشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، كما تشهد أيضا التصويت على مشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية العامة وعددها 63هيئة اقتصادية للسنة المالية 2025/2026 بالإضافة إلى قانون موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2025/2026 بالإضافة الى قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة قبل التصويت على قوانين الموازنة والخطة حديث لكل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واحمد كوجك وزير المالية يتناولان فيه بالرد على ما اثاره النواب خلال مناقشتهم بشأن الموازنة والخطة من تساؤلات، ومن المقرر أن يأخذ المجلس أيضا الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026

كما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

