شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تناقش تحويل الرى للحديث وخطة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة، حيث تستكمل مناقشة واستكمال موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تحويل الرى التقليدى إلى الرى الحديث وخطة الدولة نحو ترشيد استهلاك مياه الرى.

وتستكمل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.

وتستكمل اللجنة خلال اجتاعها ايضا، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.