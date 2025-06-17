شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: محاولات التضليل الإعلامى للإخوان تعكس إفلاسا سياسيا وإعلاميا واضحا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بالوعي الشعبي المتنامي في مواجهة الحملات الإعلامية المضللة التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التشكيك في الدولة المصرية والقيادة السياسية، مؤكدًا أن تلك المحاولات الفاشلة تعكس إفلاسًا سياسيًا وإعلاميًا واضحًا لدى الجماعة.

وأوضح عباس، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية، وهو ما يزعج قوى الشر ويجعلها تسعى إلى بث الأكاذيب والشائعات لإثارة البلبلة والنيل من الإنجازات الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تستخدم أدوات إعلامية مشبوهة، تستهدف ضرب الثقة بين الشعب وقيادته، إلا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ولا تنطلي عليه هذه الألاعيب.

وأكد النائب زكي عباس، أن الرئيس السيسي أرسى دعائم دولة قوية ومتماسكة، وأن ما تحقق من مشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات هو خير رد على حملات التشويه.

ودعا عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام الوطنية ومؤسسات الدولة إلى مواصلة التوعية والتصدي لتلك الأكاذيب الممنهجة، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

واختتم النائب زكي عباس، بيانه، بالتأكيد على أن مصر قادرة على هزيمة الإرهاب بكافة صوره، سواء المسلح أو الإعلامي، مشددًا على أن ثقة الشعب في قيادته السياسية هي السلاح الأقوى في مواجهة محاولات التشكيك والتضليل.