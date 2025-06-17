رشقة لنحو 30 صاروخا إيرانيا تجاه إسرائيل.. وإصابة مباشرة لمبنى في هرتسليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد. و كما تم رصد رشقة لأكثر من 30 صاروخا إيرانيا تجاه إسرائيل، فيما أُطلقت صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل وتل أبيب الكبرى. وأضاف مراسلنا بسقوط صواريخ في 3 مناطق وسط إسرائيل، من بينها إصابة مباشرة لمبنى في هرتسليا وسط إسرائيل.

وقبلها أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ “سلسلة غارات” ضد أهداف عسكرية غرب إيران في اليوم الخامس من التصعيد بين العدوين اللدودين.

وأشار إعلام إسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 30 مسيرة خلال الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “استكملت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة الماضية شن سلسلة موجات من الغارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني غرب ايران”. وأضاف “خلال الغارات قصف سلاح الجو عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ أرض أرض بالإضافة إلى مواقع لتخزين المسيرات ومنصات صواريخ أرض جو غرب ايران”.

إلى ذلك وأسفرت الضربة الإسرائيلية على مقر التلفزيون الرسمي الإيراني الإثنين في طهران عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وفق حصيلة بثتها المحطة الثلاثاء.

وأوردت المحطة أن “ثلاثة من موظفي التلفزيون قتلوا وأصيب آخرون بجروح في الهجوم الإسرائيلي”، بدون تحديد عدد الإصابات.

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