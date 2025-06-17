التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد قتلى العدوان الصهيوني على مبنى في التلفزيون بطهران إلى 3 أشخاص

أعلن التلفزيون ال​إيران​ي، عن "ارتفاع عدد قتلى العدوان الصهيوني على مبنى في التلفزيون الإيراني بطهران إلى ثلاثة أشخاص".

وأمس الاثنين، قصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة القناة الإخبارية بصوت الانفجارات وسقوط حطام داخل الأستوديو.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة عدد من موظفي التلفزيون جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وقد استؤنف بث القناة الإخبارية بعد دقائق من الغارة، وفقا للإعلام المحلي الذي أفاد أيضا بأن بقية القنوات تبث كالمعتاد.

وعادت المذيعة نفسها لتظهر في بث جديد، متهمة إسرائيل باستهداف حرية التعبير وصوت المظلومين.