الحرس الثوري الإيراني: هجمات صاروخية جديدة أربكت دفاعات إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الإثنين، أنه نفذ "موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الجوية" ضد أهداف في إسرائيل، مؤكدا أنها جاءت بقوة وضراوة أكبر من سابقاتها. وأضاف أن أنظمة القيادة والتحكم التابعة لإسرائيل تعرضت لاضطراب كبير، بلغ حدًّا جعل بعض أنظمة الدفاع الجوي تستهدف بعضها البعض عن طريق الخطأ.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه السادس، أنه استخدم خلال العملية "أساليب مبتكرة وقدرات متقدمة"، ما مكّن الصواريخ من "إصابة أهدافها بدقة عالية داخل الأراضي المحتلة"، رغم ما وصفه بـ"الدعم الشامل" الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة والدول الغربية، وما تملكه من "أحدث منظومات الدفاع الجوي".

وشدد البيان على أن العملية الأخيرة أثبتت "خطأ حسابات العدو الصهيوني المعتدي وحلفائه الأميركيين تجاه قدرات إيران الإسلامية"، مؤكداً أن "الانهيار الحتمي للكيان الصهيوني قد بدأ".

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وفي ختام بيانه، وجه الحرس الثوري رسالة تحذير إلى داعمي إسرائيل، قائلا إن "العمليات الفعالة والموجهة والأشد تدميرا ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المزيف ستتواصل حتى القضاء عليه بالكامل".

وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إن الحرس الثوري استخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة.

وأضافت، أن الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة في الهجوم، مشيرة إلى أن الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية لضمان اختراق الدفاعات الجوية.

المصدر : عرب 48